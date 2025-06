Elena Sofia Ricci e quelle parole di sua madre che l’hanno segnata per sempre | la verità su quel mostro di suo padre

Elena Sofia Ricci, attrice di grande talento e cuore aperto, condivide ora un episodio che ha segnato profondamente la sua vita. Le parole di sua madre e la verità sulla figura di suo padre, un passato oscuro, emergono in modo sincero e toccante. Un racconto che ci invita a riflettere sul coraggio di affrontare i propri demoni e a scoprire la forza di rinascere. Ecco tutta la verità!

Fiorentina di nascita, romana d'adozione, Elena Sofia Ricci fin da piccola ha vissuto circondata da un ambiente culturalmente elevato. Il papà Paolo Barucchieri, vero nome dell'attrice, era un storico molto conosciuto e apprezzato. La mamma Elena Ricci Poretto un'affermata scenografica, figlia del famoso architetto Leonardo Ricci. Eppure la sua infanzia le ha lasciato delle dolorore ferite, aperte per troppo tempo.

