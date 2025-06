Elena Maraga la maestra licenziata per profilo su Onlyfans denuncia il papà che aveva diffuso le foto

Elena Maraga, ex maestra licenziata per il suo profilo su OnlyFans, decide di reagire alle ingiustizie subite. Dopo aver scoperto che un papà aveva diffuso le sue foto nel gruppo di calcetto, ora si prende la scena passando al contrattacco: denuncia il genitore e gli utenti social che l’hanno insultata. La sua storia mette in luce temi delicati come privacy, reputazione e libertà di scelta. Continua a leggere per scoprire come ha deciso di affrontare questa difficile battaglia.

“Tutto è nato da un papà che mi ha trovato su Onlyfans e poi ha diffuso le mie foto nel gruppo di calcetto" aveva raccontato Elena Maraga dopo il licenziamento in tronco. L'ex maestra ora passa al contrattacco e denuncia il papà del suo ex alunno e alcuni utenti social che l’hanno insultata in questi mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Elena Maraga Maestra Onlyfans

