Elena Maraga la maestra licenziata per Onlyfans denuncia il padre di un suo ex alunno | Mi ha diffamata

Elena Maraga, la maestra licenziata dopo lo scandalo su OnlyFans, si sta difendendo con fermezza. Dopo essere stata vittima di diffamazione e insulti sui social, ha deciso di intraprendere un percorso legale, denunciando il padre di un ex alunno e presentando tre querele. Una battaglia che dimostra come, anche in momenti difficili, la determinazione possa far prevalere la verità . La sua vicenda è destinata a fare discutere ancora a lungo.

Una denuncia e tre querele. Elena Maraga, la maestra licenziata da un asilo paritario cattolico dopo che erano apparse sue foto su Onlyfans, ha deciso di agire per vie legali, denunciando alla procura il papĂ di un suo ex alunno che aveva diffuso le immagini sul gruppo del calcetto e presentando querela contro chi le ha rivolto insulti sui social dopo la diffusione della notizia. Una battaglia legale che si aggiunge a quella giĂ in corso contro l’asilo che l’ha licenziata, a cui Maraga ha chiesto anche un indennizzo. Come riporta il Corriere del Veneto, tra i capi di imputazione presentati c’è la diffamazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elena Maraga, la maestra licenziata per Onlyfans denuncia il padre di un suo ex alunno: “Mi ha diffamata”

In questa notizia si parla di: Elena Maraga Maestra Licenziata

