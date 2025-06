Elena Maraga la maestra d' asilo licenziata per il profilo su OnlyFans querela il papà di un suo ex alunno

Elena Maraga, ex maestra d'asilo di Treviso, si trova al centro di un caso scottante: dopo essere stata licenziata per aver aperto un profilo su OnlyFans, ha deciso di querelare il padre di un suo ex alunno, accusandolo di aver divulgato i suoi contenuti privati. Una vicenda che solleva importanti questioni di privacy e reputazione, aprendo un dibattito acceso sulla libertà personale e i limiti della diffamazione. La vicenda promette di riservare ulteriori sviluppi sorprendenti.

Elena Maraga, ex maestra di scuola dell'infanzia in provincia di Treviso, ha presentato querela contro il padre di un suo ex alunno, ritenuto responsabile della diffusione della sua attività su OnlyFans, piattaforma su cui pubblicava contenuti privati. A riportarlo sono i quotidiani Il Gazzettino e Corriere del Veneto. Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe scoperto il profilo della donna e condiviso.

