Elena Maraga inguaia il papà che l' ha denunciata | Chi è l' immorale?

Una vicenda che desta scalpore tra etica e privacy: Elena Maraga, ex insegnante nel Trevigiano, ha denunciato il padre di uno dei suoi alunni e altre persone dopo aver perso il lavoro a causa del suo profilo OnlyFans. La scoperta delle sue foto da parte del padre, condivise in un gruppo di calcetto, ha portato alla sua sospensione. Ma chi è davvero l’immorale in questa intricata storia?

Elena Maraga, ex insegnante di una scuola materna cattolica nel trevigiano, ha denunciato il padre di un alunno e altre tre persone dopo essere stata licenziata per il suo profilo OnlyFans. La vicenda è iniziata quando il papà, scoprendo il suo account, ha diffuso sue foto in un gruppo di calcetto, portando la moglie a informare la scuola. L’istituto ha ritenuto il comportamento di Elena incompatibile con i suoi valori etici, licenziandola per giusta causa. Lei, che non ha mai pubblicizzato il profilo, ha fatto ricorso, chiedendo un indennizzo, e ha denunciato il papà per la diffusione delle immagini e tre utenti per commenti offensivi online. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Elena Maraga inguaia il papà che l'ha denunciata: "Chi è l'immorale?"

In questa notizia si parla di: Elena Papà Maraga Inguaia

Elena Maraga denuncia un papà dell’asilo in cui lavorava, partono le querele dell’ex maestra: le foto di OnlyFans finite nella chat del calcetto - Una vicenda che scuote il mondo dell’istruzione e dei social: Elena Maraga, ex maestra, si trova al centro di denunce e polemiche per la diffusione di contenuti privati.