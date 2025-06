Effetto Olimpiadi sulle partite di Milan e Inter a San Siro | quando andranno in trasferta obbligata?

Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 stanno già influenzando il calendario di San Siro, teatro delle sfide di Milan e Inter. Dal 6 febbraio, infatti, lo stadio sarà temporaneamente adibito alle cerimonie olimpiche, imponendo una trasferta obbligata per le partite di Serie A e Champions League. Scopriamo come questa prestigiosa manifestazione cambierà il volto del calcio milanese e le strategie delle due squadre.

Milano – Effetto Olimpiadi 2026 sulle partite allo stadio di San Siro di Milan e Inter per la Serie A e per la Champions League. Sì, perché il prossimo 6 febbraio la Scala del calcio ospiterà la cerimonia inaugurale dei Giochi invernali Milano-Cortina e dunque il Meazza dovrà essere preventivamente affidato al Comitato olimpico internazionale (Cio) per il restyling finale e i necessari collaudi in vista dell’arrivo delle delegazioni internazionali e dei giornalisti accreditati. L’obiettivo dei due club è minimizzare i disagi per i tifosi rossoneri e nerazzurri e d evitare di perdere gli incassi per le partite casalinghe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Effetto Olimpiadi sulle partite di Milan e Inter a San Siro: quando andranno in trasferta “obbligata”?

In questa notizia si parla di: Olimpiadi Partite Milan Inter

San Siro per un mese sarà chiuso perché dovrà essere preparato per l'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dal 10 gennaio all8 febbraio l'impianto non sarà disponibile per le partite di Inter e Milan.

#SerieA 2025/26: debutto in casa per #Inter e #Milan, squadre in trasferta durante le #Olimpiadi. Ecco come sarà organizzato il calendario di nerazzurri e rossoneri in vista di Milano-Cortina 2026, quando San Siro sarà occupato dal CIO

