Effetto ChorusLife sulle multe allo stadio | con il nuovo parcheggio trend in diminuzione del 30%

Da settembre, il nuovo parcheggio ChorusLife sta rivoluzionando il modo di vivere gli eventi allo stadio di Bergamo, portando ordine e sicurezza. Con un calo del 30% nelle multe per sosta selvaggia, l’afflusso di tifosi e visitatori si è semplificato, riducendo il caos e migliorando l’esperienza di tutti. Un trend positivo che dimostra come innovazione e pianificazione possano fare la differenza anche nel mondo dello sport e della mobilità urbana.

Bergamo. Il trend del parcheggio selvaggio e in divieto di sosta intorno al Gewiss Stadium durante le partite dell’Atalanta è in discesa. E lo dicono i numeri delle sanzioni. Dopo che nei primi tre mesi di stagione calcistica si viaggiava ad una media non lontana dalle 300 multe a partita, da dicembre a maggio il calo è stato notevole: intorno al 30%, grazie anche e soprattutto all’incidenza dell’apertura del parking di ChorusLife. Da settembre a novembre, il periodo antecedente l’apertura dello smart district, si erano registrate impennate di multe determinate in particolare dagli impegni infrasettimanali e serali di Champions League: avevano fatto particolare rumore le 342 del 23 ottobre contro il Celtic, partita giocata alle 18,45 di mercoledì. 🔗 Leggi su Bergamonews.it