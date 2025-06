Eduard Matera muore a 20 anni | il giovane cuoco è stato sbalzato fuori dall' auto dell' amico e travolto Aveva trovato lavoro da poco

Una tragedia sconvolgente ha colpito Borgoricco, dove Eduard Matera, giovane e promettente cuoco di appena 20 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente. La sua storia ci ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile e crudele, lasciando dietro di sé una scia di dolore e domande senza risposta. È un richiamo alla nostra attenzione sulla sicurezza e sulla fragilità della vita, che non deve mai essere sottovalutata.

BORGORICCO (PADOVA) - Ancora sangue sulla nuova strada del Santo: ieri (6 giugno) si è consumata l'ennesima tragedia della strada e a perdere la vita è stato un giovanissimo. Si. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Eduard Matera muore a 20 anni: il giovane cuoco è stato sbalzato fuori dall'auto dell'amico e travolto. Aveva trovato lavoro da poco

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Stato Eduard Matera Muore

Incidente a Padova, Eduard Matera sbalzato fuori dopo lo schianto, viene investito da un'altra auto: muore a 19 anni - Incidenti stradali in provincia di Padova, nella notte è morto anche un motociclista 63enne travolto da un automobilista ubriaco. In ospedale è deceduto un 21enne per le ferite riportate durante uno s ... Scrive corrieredelveneto.corriere.it

AUTO FINISCE CONTRO IL GUARDRAIL: 19ENNE SBALZATO FUORI DALL'ABITACOLO MUORE INVESTITO | 07/06/2025