Gli ecomusei del Casentino sono la meta preferita degli studenti, offrendo un’esperienza educativa immersiva tra storia, arte e tradizioni locali. Con oltre mille giovani provenienti da scuole primarie e secondarie di primo grado, questi musei diventano vere e proprie aule a cielo aperto, dove si scoprono segreti antichi e si risvegliano passioni. Tra i luoghi più visitati spiccano l’ecomuseo del Carbonaio di Cetica, il mulino ad acqua Grifoni e le strutture di Moggiona, protagonisti di storie affascinanti e preziose.

CASTEL SAN NICCOLÒ Gli ecomusei del Casentino meta di tante gite scolastiche, con l’arrivo nella vallata di più di mille studenti provenienti soprattutto dalla scuola primaria e dalla secondaria di primo grado. Tra i luoghi più visitati l’ecomuseo del Carbonaio di Cetica insieme al mulino ad acqua Grifoni con "Mani in Pasta" dedicato alla manifattura del pane, le strutture di Moggiona dedicate all’arte del Bigonaio, alla Guerra e Resistenza e in particolare il Percorso del Lupo molto gradito dai fruitori più piccoli, il Museo del Bosco di Stia con le sue diverse sezioni in sinergia con le altre strutture museali del paese, il Museo della Pietra lavorata con i laboratori di scalpellatura, la Raccolta Casa Rossi di Soci nei percorsi di interpretazione del paesaggio tra il fondovalle e la Montagna, inclusa la visita al Parco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecomusei meta preferita degli studenti

