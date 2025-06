Ecco ’The Legend’s’ per Elvis Presley e Michael Jackson

Le leggende della musica, come Elvis Presley e Michael Jackson, non muoiono mai davvero: vivono nei cuori di generazioni di fan e nelle emozioni che ci regalano. E proprio a loro sarà dedicato il festival ‘The Legend’s’, in programma a Marina Palmense il 1 e 2 agosto. Un evento unico, pensato per riempire di magia e ricordi un luogo che merita di risplendere ancora. Un motivo in più per non perdere questa straordinaria celebrazione della musica eterna.

Non muoiono davvero le leggende della musica, certe icone restano vive per sempre e continuano ad emozionare. È dedicato a due leggende così il festival ‘The legend’s’ che si terrà a Marina Palmense il 1 e il 2 agosto, un evento pensato e organizzato da Andrea Borraccini, del Bababoom festival, insieme con l’imprenditore Paolo Oliboni: "L’idea, raccontano, è quella di riempire di cose belle un momento che per Marina Palmense è povero di eventi. Il Bababoom, il festival reggae, si tiene a fine luglio, i primi giorni di agosto restavano come sospesi. Abbiamo pensato a due giorni che sono un’esperienza vera, sempre qui, in riva al mare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco ’The Legend’s’ per Elvis Presley e Michael Jackson

