Ecco perché ho messo il cappellino col sì al referendum La bizzarra scusa di Bersani

Scopri perché Bersani ha indossato il cappellino con il "sì" al referendum, una mossa che ha fatto discutere. Tra ironie e polemiche, questa scena rappresenta al meglio la strategia della sinistra per coinvolgere gli elettori e assicurarsi il quorum. È un esempio di come l’immagine possa diventare un'arma politica, lasciando tutti a chiedersi: cosa ci riserva il futuro?

Bersani con cappellino "a sua insaputa" sul referendum, come dice ironicamente l'on. Procaccini, è la fotografia della sinistra che le prova tutte per raggiungere il quorum. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ecco perché ho messo il cappellino col sì al referendum". La bizzarra scusa di Bersani

