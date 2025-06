Ecco il primo acquisto del Napoli | martedì la firma del difensore

Il Napoli si prepara a scrivere una nuova stagione di successi con il primo colpo di mercato: un rinforzo difensivo che rafforza le ambizioni del club. Martedì sarà il giorno della firma, un passo importante per consolidare la rosa in vista del Mondiale per Club 2025. Questa finestra anticipata offre alle squadre l’opportunità di pianificare al meglio i trasferimenti, assicurando un’estate senza sorprese e con obiettivi ancora più ambiziosi.

Il Napoli si sta preparando ad ufficializzare i primi colpi del mercato estivo, andando a rinforzare l’organico in vista della prossima stagione: il primo acquisto rinforza il reparto difensivo. La finestra di mercato eccezionale prima del Mondiale per Club 2025 permetterà ai vari club di ufficializzare in anticipo vari colpi di mercato, in modo da dilazionare meglio la gestione degli obiettivi di mercato in vista dei mesi di luglio e agosto. Il Napoli, dunque, è volenteroso di ufficializzare i primi colpi di mercato per poi agire con maggiore serenità in trattative più spinose. Tutto pronto per Marianucci: martedì visite mediche e firma. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ecco il primo acquisto del Napoli: martedì la firma del difensore

