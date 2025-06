Ecco come l' area pedonale di piazza Olivella e i bidoni della spazzatura vengono travolti dall' inciviltà

Nelle strade di Palermo, l’inciviltà sembra regnare sovrana: l’area pedonale di piazza Olivella viene costantemente invasa da auto in sosta irregolare e motoveicoli senza casco, mentre i bidoni della spazzatura sono travolti dall’incuria. Una giornata come tante, che mette in evidenza quanto ancora ci sia da fare per proteggere il rispetto e la vivibilità del nostro territorio. È ora di reagire e cambiare rotta.

Una giornata come tutte le altre nell'incivile Palermo, fra auto che entrano e parcheggiano nell'area pedonale di piazza Olivella. Auto che entrano controsenso da via Patania e si immettono in piazza Olivella. Moto con due e tre passeggeri senza casco. In questa occasione l'ennesimo incivile. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Ecco come l'area pedonale di piazza Olivella e i bidoni della spazzatura vengono travolti dall'inciviltà"

In questa notizia si parla di: Piazza Olivella Area Pedonale

Area pedonale, in piazza del Plebiscito arriva il cartello. Ma i divieti sono un rebus - Da un po’ di tempo su piazza del Plebiscito è apparso il cartello bianco e blu di area pedonale, ma in pochi probabilmente se ne saranno accorti. Lo hanno collocato davanti alla Prefettura ... Si legge su ilmessaggero.it

A Piazza Mazzaresi arriva la nuova area pedonale: "Garantirà una maggiore sicurezza ai cittadini" - al Commercio del municipio XIV in merito al cambio di viabilità a piazza Mazzaresi ... dei rifiuti e la L pedonale cambieranno anche la viabilità dell’area, con modifiche importanti. Secondo romatoday.it