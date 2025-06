Eav Pendolari Vesuviani | Qualcuno fermi De Gregorio

Le recenti esternazioni del presidente e direttore generale di Eav hanno scatenato l’indignazione dei pendolari vesuviani, stanchi delle continue inefficienze e promesse non mantenute. I rappresentanti dei comitati chiedono con fermezza alla regione di intervenire, ritenendo inaccettabile il cinismo con cui si minimizzano i disagi quotidiani. Una dichiarazione irresponsabile che mette in discussione la credibilità di un servizio fondamentale per migliaia di cittadini. È ora di cambiare rotta e garantire un trasporto degno di questo nome.

Tempo di lettura: 3 minuti I rappresentanti dei comitati pendolari vesuviani dopo l'ultima dichiarazione choc del presidente e direttore generale Eav chiedono alla regione di sollevarlo dall'incarico per l'irresponsabilità e il cinismo mostrato nella sua ultima dichiarazione in merito al fallimento gestionale delle linee vesuviane. Dichiarare di spostare i treni della linea di Baiano "perché ha l'autostrada", su quella di Sorrento è davvero troppo. I comitati da tempo denunciano che la chiusura per lavori inderogabili è solo una scusa per spostare i treni sulla Sorrento, ora dopo anni di smentita, c'è la conferma.

