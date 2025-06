E45 continuano i lavori di riqualificazione | chiusura temporanea per lo svincolo di Bagno

Continuano i lavori di riqualificazione lungo l'E45, con importanti novità per i viaggiatori diretti a Roma. Dal 9 al 14 giugno, nel tratto tra il km 175,800 e il km 177, sarà attivato il doppio senso di circolazione per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico. Ricordate di pianificare il vostro viaggio e di seguire le indicazioni, perché ogni dettaglio fa la differenza in queste fasi di intervento.

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell'E45, sono previste limitazioni temporanee, dal 9 al 14 giugno, per chi viaggia in direzione Roma. Durante queste cinque giornate dal chilometro 175,800 al chilometro 177 della E45 sarà attivo il doppio senso di circolazione nella carreggiata in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - E45, continuano i lavori di riqualificazione: chiusura temporanea per lo svincolo di Bagno

