È tempo di Giustizia riparativa | la lettera di Marco Sorbara vittima di malagiustizia 909 giorni di carcere da detenuto innocente

È arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo nel nostro sistema di giustizia, uno che favorisca la riparazione e il riscatto. La storia di Marco Sorbara, ingiustamente detenuto per 909 giorni, ci invita a riflettere sull’importanza di un approccio più umano e giusto. Questa lettera non è una polemica, ma un appello sincero a considerare la giustizia riparativa come strada per un’Italia più equa e compassionevole, capace di riconoscere e correggere i nostri errori.

Questa lettera non è una polemica, ma una proposta di riflessione profonda e costruttiva. La recente liberazione di Giovanni Brusca, mafioso responsabile di una delle stagioni più drammatiche della nostra storia, ha riaperto in molti cittadini una ferita mai del tutto rimarginata. Comprensibi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - È tempo di Giustizia riparativa: la lettera di Marco Sorbara, vittima di malagiustizia, 909 giorni di carcere da detenuto innocente

