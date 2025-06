È tempo di Giustizia riparativa | la lettera di Marco Sorbara vittima di malagiustizia 909 giorni di carcere da detenuto innocente

La vicenda di Marco Sorbara, vittima di una malagiustizia che lo ha ingiustamente tenuto in carcere per 909 giorni, ci invita a riflettere profondamente sul valore della giustizia riparativa. Questa lettera non intende polemizzare, ma promuovere un dialogo costruttivo e necessario. In un'epoca in cui le ferite storiche si riaprono, è fondamentale chiedersi come possiamo costruire un sistema più umano e giusto, capace di riparare le ingiustizie del passato e di prevenire quelle future.

Questa lettera non è una polemica, ma una proposta di riflessione profonda e costruttiva. La recente liberazione di Giovanni Brusca, mafioso responsabile di una delle stagioni più drammatiche della nostra storia, ha riaperto in molti cittadini una ferita mai del tutto rimarginata.

