È Ranieri la prima scelta per il dopo Spalletti

Fatale per il tecnico lo 0-3 subìto a Oslo contro la Norvegia. La guida della squadra dovrebbe passare all'allenatore romano.

Via Spalletti: il ct è stato sollevato dall'incarico. Ranieri la prima scelta - Fatale per il tecnico lo 0-3 subìto a Oslo contro la Norvegia. La guida della squadra dovrebbe passare all'allenatore romano ... Da gazzetta.it

L’Italia all’ultimo Spalletti: Ranieri prima scelta, in corsa anche Pioli - OSLO. A Oslo, il gelo. A Coverciano, casa azzurri, la grande freddezza. L’Italia del pallone è caduta ancora e, stavolta, il botto è di quelli fragorosi come raramente in passato: i norvegesi ci rispe ... Lo riporta informazione.it

TMW scrive: “Ranieri è il sostituto ideale di Spalletti ma è impegnato con la Roma, Pioli l’alternativa” - Chissà che già oggi non possa esser giornata di annunci importanti. Nel primo pomeriggio parlerà dall’aula magna di Coverciano Luciano Spalletti, da Parma nel corso del Festival dello Sport prenderà l ... Scrive msn.com