È più grande di quello che ci si possa aspettare | un elefante marino blocca il traffico Nove ore per le operazioni di salvataggio – IL VIDEO

Immaginate di guidare serenamente e, all'improvviso, trovarvi di fronte a un gigantesco elefante marino che blocca il traffico per nove ore nel quartiere di Gordon’s Bay, Città del Capo. Un episodio incredibile, immortalato anche dalla CNN, che dimostra quanto la natura possa sorprenderci in modo inatteso. La scena, tra stupore e preoccupazione, ha richiesto l'intervento delle autorità per mettere in salvo l'animale e ripristinare la normalità.

Immaginate guidare e, all’improvviso, trovarvi davanti un elefante marino. È accaduto nel quartiere residenziale di Gordon’s Bay, a Città del Capo (Sudafrica). A riportarlo è anche la CNN, con tanto di video in cui si vede l’esemplare da circa due tonnellate girare piuttosto spaesato sull’asfalto. Neanche a dirlo, l’animale ha attirato l’attenzione dei passanti che lo hanno ripreso con il cellulare. A stretto giro sono intervenute le autorità locali che, per riportarlo in salvo, hanno impiegato ben 9 ore. L’episodio è accaduto nelle prime ore di martedì 27 maggio. Il video è stato pubblicato anche su X, dove diversi utenti hanato curiosi: “ È più grande di quello che ci si possa aspettare; guardate la macchina della polizia in confronto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “È più grande di quello che ci si possa aspettare”: un elefante marino blocca il traffico. Nove ore per le operazioni di salvataggio – IL VIDEO

