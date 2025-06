È caro vacanze in Puglia Meta ambita prezzi alti | 1700 euro per 7 giorni

L’estate 2025 si preannuncia come una vera sfida per le tasche degli italiani, con le vacanze in Puglia che raggiungono cifre da capogiro. Con un prezzo medio di 1700 euro per sette giorni, questa meta ambita si conferma sempre più come un lusso accessibile a pochi. Ma quali sono le motivazioni di questi costi crescenti e come affrontare questa nuova realtà? Scopriamolo insieme.

L'estate 2025 si preannuncia una vera sfida per le tasche degli italiani, con le vacanze che diventano sempre più un lusso. Una ricerca di Assoutenti svela il panorama dei costi delle. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - È caro vacanze in Puglia. Meta ambita, prezzi alti: «1700 euro per 7 giorni»

