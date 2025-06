È ai domiciliari ma esce dopo una visita all’Ospedale | arrestato

Nella serata del 4 giugno, un giovane di 21 anni ai domiciliari a Parma ha messo in allarme le forze dell'ordine. Nonostante le restrizioni, ha chiesto aiuto al 112 per recarsi al pronto soccorso, ma la sua uscita non è passata inosservata. I Carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno arrestato il ragazzo, evidenziando come anche le misure più rigorose possano essere aggirate, mettendo in discussione l'efficacia del sistema di sorveglianza.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 21enne sottoposto agli arresti domiciliari. Nella serata del 4 giugno, il 21enne ha contattato il 112 segnalando la necessità di recarsi al Pronto Soccorso cittadino per motivi di salute. L'operatore della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - È ai domiciliari ma esce dopo una visita all’Ospedale: arrestato

