Dzeko vicino al Bologna? Il grande colpo si avvicina per la squadra rossoblu Ecco l’indiscrezione

Il calciomercato Bologna si infiamma: Dzeko potrebbe presto indossare i colori rossoblù, un colpo da urlo per rinvigorire l’attacco. Dopo le prime indiscrezioni, ora la trattativa sembra in fase avanzata, con il club che sta facendo sul serio per riportare l’ex stella dell’Inter in Serie A. La domanda rimane: sarà davvero lui il grande acquisto di questa sessione di mercato? Restate sintonizzati, perché le novità sono ormai dietro l’angolo.

Dzeko vicino al Bologna? Ecco le ultime indiscrezioni su quella che sarà la trattativa tra rossoblu e l’ex attaccante dell’Inter Il calciomercato Bologna ha deciso di fare sul serio per Edin Dzeko. Se all’inizio l’ipotesi di un suo ritorno in Italia sembrava essere nata da un’iniziativa del suo entourage, adesso è il club rossoblù a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Dzeko vicino al Bologna? Il grande colpo si avvicina per la squadra rossoblu. Ecco l’indiscrezione

In questa notizia si parla di: Dzeko Bologna Vicino Rossoblu

Dzeko Bologna, il bosniaco vuole tornare in Italia e i rossoblù sono la piazza giusta per quel traguardo - Edin Dzeko, il bomber bosniaco con 381 gol nel suo palmarès, punta su Bologna per il suo ritorno in Serie A.

DA BOLOGNA - Non solo Dzeko: il club rossoblu prenota Francesco Pio Esposito https://ift.tt/9VcqM5R Partecipa alla discussione

Il #Bologna sta seriamente prendendo in considerazione di ingaggiare Edin #Dzeko, valutazioni in corso. Partecipa alla discussione

Pagina 0 | Bologna-Dzeko, c'è il contatto: accordo vicino, tutti i dettagli - BOLOGNA - Se in un primo momento sia stata una proposta da parte di Dzeko o del suo agente Alessandro Lucci nei confronti del Bologna o se sia stato il Bologna a informarsi su quello che era il deside ... Riporta corrieredellosport.it

Bologna-Dzeko, c'è il contatto: accordo vicino, tutti i dettagli - BOLOGNA - Se in un primo momento sia stata una proposta da parte di Dzeko o del suo agente Alessandro Lucci nei confronti del Bologna o se sia stato il Bologna a informarsi su quello che era il deside ... msn.com scrive

Dzeko verso il Bologna 2025/2026: il sogno rossoblù per l’attacco - Dzeko verso il Bologna dopo l'addio al Fenerbahce. Il bosniaco a parametro zero per l'attacco di Italiano: trattativa in corso con Sartori. Riporta lifestyleblog.it