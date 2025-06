Duplice omicidio Maffia si difende dalla Spagna | Non sono stato io i killer arrivavano da Perugia

Una misteriosa vicenda di duplice omicidio scuote le cronache: Genaro Maffia si proclama innocente, sostenendo che i killer provenissero da Perugia e non da lui. Dal carcere di Madrid, con un colpo di telefono alla sorella in Venezuela, l’uomo cerca di chiarire la sua versione dei fatti, mentre gli avvocati Tirelli e Miceli preparano la sua difesa. La verità potrebbe essere più complessa di quanto sembri…

"Sono innocente. Con l’omicidio non c’entro niente". Dal carcere di Madrid dove è detenuto, Genaro Maffia ha la possibilità di chiamare la sorella Maria Teresa, che vive in Venezuela. Con lei, in attesa di parlare con il suo legale, ha raccontato la sua versione dei fatti: "Le vittime hanno avuto una lite feroce con due persone, arrivate da Perugia", avrebbe raccontato alla donna. Difeso dagli avvocati Alexandro Tirelli e Maria Valentina Miceli dello studio International Lawyers Associates, nei giorni scorsi Maffia sarebbe stato sentito, in videochiamata, dagli investigatori della Squadra Mobile bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Duplice omicidio, Maffia si difende dalla Spagna: "Non sono stato io, i killer arrivavano da Perugia"

In questa notizia si parla di: Maffia Omicidio Sono Stato

