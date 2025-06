Duplice omicidio in Bolognina Gennaro Maffia parla dal carcere in Spagna | Non c' entro niente

Dal cuore di Barcellona, Gennaro Maffia si professa innocente nel drammatico duplice omicidio avvenuto in Bolognina. Arrestato all'aeroporto di El Prat e rinchiuso dal 2 giugno scorso, l'uomo si affida alla voce della famiglia per dichiarare la propria estraneità ai fatti. La vicenda scuote la città e apre un capitolo ancora tutto da chiarire: cosa c’è davvero dietro questa tragica vicenda?

Dal carcere di Barcellona, rinchiuso dal 2 giugno dopo essere stato arrestato all'aeroporto di El Prat, Gennaro Maffia si dice innocente. "Non c'entro niente" - avrebbe detto in una telefonata alla sorella che vive in Venezuela - con l'omicidio dei coinquilini Luca Gombi e Luca Monaldi, con cui. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it