Dumfries ricorda | PSG-Inter? Mi sveglio e mi chiedo cosa sia accaduto!

Denzel Dumfries si è pronunciato in merito alla stagione trascorsa con l’Inter, sottolineando il suo grande rammarico per l’andamento della finale di Champions League contro il PSG. IL COMMENTO – Denzel Dumfries ha rilasciato un’intervista al giornale olandese Algemeen Dagblad su vari temi connessi all’Inter. Il calciatore olandese si è innanzitutto soffermato sul rapporto con Simone Inzaghi, il quale ha deciso di separarsi dai nerazzurri per allenare l’Al-Hilal: «Dopo la finale non ho più visto Inzaghi di persona, non abbiamo avuto l’opportunità di farlo, ma ci siamo comunque sentiti. L’ho ringraziato per la collaborazione. 🔗 Leggi su Inter-news.it