Denzel Dumfries torna a parlare dopo la delusione della finale di Champions League, un momento che ha segnato il peggior capitolo della sua carriera. Nonostante la frustrazione, l’olandese non si arrende e carica i nerazzurri, dimostrando di essere pronto a rappresentare l’Inter nel mondo. Con una vittoria importante con l’Olanda e parole piene di determinazione, Dumfries si prepara a scrivere nuovi successi e superare gli ostacoli, continuando a far sognare i tifosi nerazzurri.

Dumfries è ritornato a parlare dopo la finale di Champions League tra Psg e Inter. L’olandese frustrato ma allo stesso carica i nerazzurri. LA FRUSTRAZIONE NON PASSA – L’Olanda ieri ha vinto contro la Finlandia per 2-0 nella partita di esordio delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. In gol l’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries. L’olandese, probabilmente il migliore dell’intera stagione nerazzurra, ha parlato così a Nos: « Fisicamente sta andando bene, ma mentalmente a volte bisogna tirarsi su di morale. Ma per la nazionale olandese, non è poi così necessario e avviene automaticamente. Finale di Champions League? Uno dei momenti peggiori della mia carriera. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Dumfries: «Finale? Frustrante, peggior momento della mia carriera. Ora rappresentare l’Inter nel mondo»

