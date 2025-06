Dumfries ancora non si dà pace per PSG Inter | Non l’ho ancora superata e non me ne faccio una ragione Devo ammettere una cosa

Dumfries ancora non si dà pace per la finale di Champions contro il PSG, un episodio che sembra scolpito nel suo cuore. L'esterno dell'Inter, tornato sulla sconfitta contro i francesi, rivela le emozioni di un momento difficile da dimenticare e il modo in cui questa delusione influisce sul suo spirito competitivo. È stato difficile superare quella notte memorabile, ma Dumfries si sforza di guardare avanti, mantenendo viva la speranza di rivincite sportive e personali.

L’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, torna sulla sconfitta in finale di Champions contro il PSG: le sue parole dopo Finlandia Olanda. Intervistato dai media olandesi al termine di Finlandia Olanda, match vinto dagli Oranje per 0 a 2 grazie anche ad un suo gol, Denzel Dumfries si è espresso così tornando alla delusione ancora cocente per la sconfitta con la sua Inter in finale di Champions League contro il PSG. È STATO DIFFICILE NEI GIORNI SCORSI, IN QUEST’ULTIMA SETTIMANA? – « Sì, a essere onesti, non è stato facile. A volte ti svegli ancora di colpo e ti chiedi: “Ma cosa è successo davvero?”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries ancora non si dà pace per PSG Inter: «Non l’ho ancora superata e non me ne faccio una ragione. Devo ammettere una cosa»

