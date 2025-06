Dumfries ammette | L’addio di Inzaghi è stato un po’ uno shock Una stagione senza trofei è dura da accettare a volte ti svegli e ti fai una domanda

Denzel Dumfries, protagonista in campo e fuori, ha condiviso le sue emozioni dopo la vittoria con l'Olanda. Parlando dell’addio di Inzaghi, il difensore nerazzurro ha ammesso che questa stagione senza trofei è stata dura da accettare, uno shock che porta a riflettere sui sacrifici e le sfide del mondo del calcio. La stagione si conclude, ma le domande e le speranze continuano a vivere.

L’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, dopo la vittoria con la sua Olanda contro la Finlandia, ha parlato dell’addio di Simone Inzaghi. Intervistato da Algemeen Dagblad al termine di Finlandia Olanda, il difensore dell’ Inter, Denzel Dumfries, ha tracciato un bilancio sulla stagione appena conclusa e ha commentato così l’ addio di Inzaghi. L’ADDIO DI INZAGHI – « Siamo arrivati??all’Inter nello stesso periodo, quattro anni fa: con tutto lo staff, l’allenatore e i giocatori abbiamo formato una famiglia. Non ho più visto di persona Inzaghi da allora, non c’è stato spazio per farlo in tutta quella confusione, ma ci siamo sentiti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries ammette: «L’addio di Inzaghi è stato un po’ uno shock. Una stagione senza trofei è dura da accettare, a volte ti svegli e ti fai una domanda»

In questa notizia si parla di: Dumfries Addio Inzaghi Ammette

Dumfries ancora non si dà pace per PSG Inter: «Non l’ho ancora superata e non me ne faccio una ragione. Devo ammettere una cosa» - L’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, torna sulla sconfitta in finale di Champions contro il PSG: le sue parole dopo Finlandia Olanda Intervistato dai media olandesi al termine di Finlandia Olanda, m ... Scrive informazione.it

La Gazzetta accusa Inzaghi: "Le sue parole hanno svuotato l’Inter prima della finale" - Non è stata solo la superiorità tecnica del Psg a decidere la finale di Champions League , ma anche un clima reso pesante dalle dichiarazioni di Simone Inzaghi alla vigilia. A sostenerlo è La Gazzetta ... Come scrive informazione.it

Dumfries, perché Inzaghi spinge per il rinnovo: le motivazioni - MILANO - Ci sono molteplici motivazioni che portano Simone Inzaghi a “tifare” per il rinnovo di Denzel Dumfries con l’Inter. Il ragazzo innanzitutto gode della stima del suo allenatore e ... Segnala tuttosport.com