Due nuovi medici per Bollate Baranzate e Novate Ma bisogna iscriversi in fretta

Ottima notizia per i residenti di Bollate, Novate Milanese e Baranzate: da domani, lunedì 9 giugno, saranno disponibili due nuovi medici di base. Una nuova opportunità per migliorare l’assistenza sanitaria locale, ma attenzione: la partecipazione richiede un'iscrizione rapida! Non lasciatevi scappare questa occasione, perché i posti sono limitati e il tempo stringe. Affrettatevi a registrarvi e assicuratevi le cure di cui avete bisogno!

Da domani, lunedì 9 giugno, i cittadini residenti nei comuni di Bollate, Novate Milanese e Baranzate avranno a disposizione due nuovi medici di base. Due nuovi medici di base in arrivo a Bollate, Novate e Baranzate È questa l’importante novità che è stata annunciata nelle scorse ore direttamente dal sindaco di Bollate, Francesco Vassallo. Un . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

