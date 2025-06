Due minorenni tentano di strappare collana e borsello a due coetanei al centro commerciale

Un episodio di tentata rapina scuote il centro commerciale Sarca di Sesto San Giovanni: due minorenni, tentando di strappare collana e borsello a coetanei, sono stati prontamente fermati dalla polizia. La scena si è svolta sabato 7 giugno intorno alle 18, evidenziando l’importanza di vigilanza e sicurezza nelle aree pubbliche. La pronta reazione delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse, dimostrando ancora una volta come il rispetto delle regole sia fondamentale per la sicurezza di tutti.

Tentativo di rapina al centro commerciale Sarca di Sesto San Giovanni nel pomeriggio di sabato 7 giugno. Due ragazzini hanno tentato di depredare due coetanei, ma sono stati arrestati dalla polizia, intervenuta sul posto. È successo verso le sei di pomeriggio. I responsabili sono un egiziano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Due minorenni tentano di strappare collana e borsello a due coetanei al centro commerciale

In questa notizia si parla di: Centro Coetanei Commerciale Minorenni

Due minorenni tentano di strappare collana e borsello a due coetanei al centro commerciale - Tentativo di rapina al centro commerciale Sarca di Sesto San Giovanni nel pomeriggio di sabato 7 giugno. Due ragazzini hanno tentato di depredare due coetanei, ma sono stati arrestati dalla polizia, ... milanotoday.it scrive

Ragazzo di 13 anni violentato nel bagno del centro commerciale da due coetanei: gli abusi ripresi in un video - Momenti di paura per un ragazzino di 13 anni in un centro commerciale in una valle del ... La Procura per i Minorenni di Trento ha aperto un fascicolo e stanno provvedendo con tutti gli ... Si legge su fanpage.it

Abusi su un 13enne da due coetanei, indaga la Procura dei minori - La Procura della Repubblica per i minorenni di Trento ha aperto un ... sarebbe avvenuto all'interno di un centro commerciale di una valle del Trentino. Lo riporta la stampa locale. ansa.it scrive