Due esterni per la Juventus | Tudor dice sì rivoluzione sulle fasce

La Juventus si prepara a rivoluzionare le fasce con due nuovi acquisti, puntando a rafforzare la rosa e tornare protagonista in Italia e in Europa. Igor Tudor dà il via libera a questa strategia, pronta a portare una ventata di freschezza e determinazione. Con un occhio alle sfide future, i bianconeri cercano i profili ideali per consolidare il reparto esterni e risollevare le sorti di una squadra desiderosa di riscatto. Due esterni per la Juventus: Tudor dice sì, e il mercato si infiamma.

Il calciomercato Juventus potrebbe piazzare un doppio colpo fondamentale per Igor Tudor: ecco i calciatori nel mirino La Juventus è alla ricerca di nuovi innesti per migliorare l’organico a disposizione di Igor Tudor. I bianconeri hanno raggiunto la qualificazione in Champions League all’ultima giornata in virtù del successo contro il Venezia, ma la scorsa stagione ha avuto diversi passaggi a vuoto. (Lapresse) – tvplay.it In primis l’esonero di Thiago Motta che è stato dunque un annunciato fallimento societario da parte della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Due esterni per la Juventus: Tudor dice sì, rivoluzione sulle fasce

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

Juventus, Tudor spiazza tutti: ecco chi sarà il nuovo esterno titolare https://msn.com/it-it/sport/other/juventus-tudor-spiazza-tutti-ecco-chi-sar%C3%A0-il-nuovo-esterno-titolare/ar-AA1G9LGq?ocid=spr_trending&businessvertical=News…

Luca #Amaradio, esterno offensivo classe '05, è stato inserito da Igor #Tudor tra i possibili convocati per il Mondiale per Club . [@tuttosport]

Juve, Tudor chiede un esterno d'attacco: piace Sancho - Igor Tudor avrebbe chiesto alla dirigenza della Juventus un esterno d'attacco per la prossima stagione, visto che Conceicao potrebbe non essere riscattato dal Porto: come riportato ... Lo riporta tuttojuve.com

Tudor e quella frase dopo la Lazio che sa di manifesto: una Juve da Leoni, tutti i nomi in lista - Il tecnico è convinto che la squadra, con un rinforzo per reparto, possa ritrovare la massima competitività. Una visione condivisa dalla rinnovata dirigenza: i dettagli ... Da tuttosport.com

Tudor alla Juventus: come giocherà, sistemi di gioco e probabile formazione - Il 'problema' degli esterni e la 'soluzione' Zaccagni La Juve ha in rosa due laterali a tutta fascia ideali per il gioco di Tudor: Weah e Cambiaso (più esterni difensivi come Savona e Alberto Costa). Da sport.sky.it

Conte e il rapporto con tifosi della Juventus! #juve #juventus #conte #napoli