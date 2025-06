Dua Lipa omaggia Raffaella Carrà | pubblico in visibilio Il video

Dua Lipa, sul palco degli I Days a Milano, ha emozionato il pubblico con una sorpresa speciale: una cover di Raffaella Carrà, "A far l’amore comincia tu". Il gesto ha riscosso un entusiasmo travolgente, unendo generazioni attraverso la musica. Questa performance sottolinea come l’eredità di Carrà continui a vivere e ispirare anche i talenti più giovani. Un omaggio che resterà nella memoria di tutti, dimostrando che la musica supera ogni confine e tempo.

