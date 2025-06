Dua Lipa omaggia Raffaella Carrà e canta A far l’amore comincia tu in italiano | lo show in concerto a Milano

Dua Lipa incanta Milano con un tributo speciale a Raffaella Carrà, interpretando "A far l'amore comincia tu" in un momento di pura emozione. La pop star britannica ha scelto di onorare una leggenda italiana, coinvolgendo il pubblico e lasciando tutti senza parole. Tra vip presenti e fan emozionati, il concerto si trasforma in un omaggio indimenticabile alla musica italiana. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa notte magica.

Dua Lipa ha stregato i fan italiani ieri sera al concerto a Milano. La celebre pop star ha parlato al pubblico annunciando la prossima canzone: "Canto una canzone di un'artista locale", le parole prima di intonare A far l'amore comincia tu. Tanti VIP presenti all'evento, tra cui Mahmood e Stefano De Martino che hanno aggiunto tra le stories l'omaggio della pop star a Raffaella Carrà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Dua Lipa Omaggia Raffaella Carrà Canta Far L’amore Comincia Tu Italiano Show Concerto Milano

Dua Lipa al concerto di Milano intona a sorpresa Raffaella Carrà – Video - Un tuffo nel passato e nel presente, Dua Lipa sorprende i fan milanesi con una performance indimenticabile: ha cantato a sorpresa 'A far l’amore comincia tu' di Raffaella Carrà durante il suo Radical Optimism Tour.

Dua Lipa canta Carrà a Milano I-Days