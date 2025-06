Dua Lipa omaggia Raffaella Carrà a Milano

Un’onda di emozione ha travolto l’Ippodromo di Milano, dove 70mila fan si sono radunati per il concerto di Dua Lipa. La star britannica, sorprendentemente impeccabile in italiano, ha reso omaggio a Raffaella Carrà intonando "A far l’amore comincia tu", regalando un momento indimenticabile. Un tributo che ha unito generazioni e stili, dimostrando ancora una volta quanto la musica sia un linguaggio universale capace di emozionare ogni cuore.

