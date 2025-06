Dua Lipa lascia il palco e parla con i fan tra loro c’è una ex gieffina | il video del momento

Il concerto di Dua Lipa a Milano si trasforma in un’esperienza indimenticabile, con l’artista che sceglie di lasciare il palco per condividere un momento speciale con i suoi fan. Tra loro, spicca anche una ex gieffina, creando un collegamento tra il mondo dello spettacolo e la musica dal vivo. Questa scena unica testimonia il calore e l’intimità di una serata che resterà impressa nei cuori di tutti. Continua a leggere…

Il concerto di Dua Lipa a Milano è stato un evento vero e proprio, al quale hanno partecipato anche molti volto noti dello spettacolo. La cantante si è ritagliata un momento per parlare con alcuni fan e tra loro c'era anche una ex gieffina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

