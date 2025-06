Dua Lipa incanta Milano con un tributo a Raffaella Carrà | tra pop glitter e A far l’amore comincia tu

Dua Lipa ha conquistato Milano con un tributo emozionante a Raffaella Carrà, mescolando pop, glitter e passione. Tra onde ipnotiche proiettate sul maxi schermo e un'esplosione di luci, il suo Radical Optimism Tour ha trasformato l’Ippodromo La Maura in un palcoscenico di pura magia, lasciando 70.000 fan senza fiato. La serata si conclude con una sorpresa speciale che rimarrà impressa nei cuori di tutti, dimostrando ancora una volta perché Dua Lipa sia una vera regina del pop internazionale.

Tra le onde ipnotiche proiettate su un maxi schermo e un'esplosione iniziale di glitter, Dua Lipa è tornata a calcare i palchi italiani con il suo Radical Optimism Tour, regalando al pubblico di Milano uno spettacolo indimenticabile. Davanti a 70mila persone accorse all'Ippodromo La Maura per gli I-Days, la popstar britannica di origini albanesi non solo ha confermato il proprio status di icona globale del pop, ma ha anche riservato una sorpresa speciale per il pubblico italiano: un omaggio a Raffaella Carrà. Un momento di pura italianità nel cuore dello show. Tra i momenti più emozionanti della serata, Dua Lipa ha scelto di rendere omaggio alla musica italiana eseguendo "A far l'amore comincia tu", classico intramontabile firmato da Raffaella Carrà.