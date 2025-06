dua lipa e l omaggio a raffaella carrà che ha stregato stefano de martino e mahmood poi chiacchiera con chicca rocco ex gf

Dua Lipa ha incantato Milano con un concerto memorabile, regalando al pubblico un omaggio emozionante a Raffaella Carrà che ha stregato anche Stefano De Martino e Mahmood. Un evento imperdibile dell’estate, che ha visto oltre 70.000 fans provenienti da ogni angolo del mondo cantare e ballare sotto il cielo meneghino. Dopo aver conquistato le piazze, la star britannica si intrattiene con Chicca Rocco, ex fidanzata, in un dialogo tra ricordi e nuove emozioni.

Milano, 8 giugno 2025 – Quello di Dua Lipa si preannunciava come uno dei concerti-evento della stagione estiva dei live e la star non ha certamente deluso le ispettive. Agli I-Days oltre 70mila persone provenienti da tutto il mondo hanno festeggiato l’unica data italiana dell’icona mondiale del pop. L’artista britannica di origine albanese-kosovara in una scaletta di circa due ore e 5 cambi d’abito, ha macinato una dopo l’altra le hit che hanno costruito la sua carriera da “Levitating” a “Pyisical” passando da “Illusion” a “Dance the Night” prima di chiudere con “ Houdini ” e i f uochi d’artificio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it