dua lipa e il bellissimo omaggio a raffaella carrà al concerto di milano

Dua Lipa incanta Milano con un omaggio speciale a Raffaella Carrà, portando sul palco un’emozione travolgente. Durante il suo Radical Optimism Tour, la popstar ha trasformato ogni concerto in un tributo alla musica italiana e internazionale, regalando al pubblico momenti indimenticabili. A Milano, l’artista ha interpretato “A Far L’Amore Comincia Tu” di Carrà, creando un ponte tra generazioni e stili. Un gesto che rimarrà impresso nella memoria di tutti.

E diventato un momento molto atteso, quello che si sta ripetendo durante il tour di Dua Lipa: la popstar l'headliner agli I-Days di Milano, data per data regala al pubblico inedite cover di artisti locali che hanno segnato la storia della musica Dua Lipa agli I-Days di Milano con "A Far L'Amore Comincia Tu" di Raffaella Carrà. Nel corso del Radical Optimism Tour con il quale si sta esibendo in tutte le parti del globo, ha omaggiato gli ACDC con Highway To Hell, Manu Chao ( Me Gustas Tu ), Vanessa Paradis ( Be My Baby ), Daft Punk ( Get Lucky ), Enrique Iglesias (Hero), Kylie Minogue ( Can't Get You Out of My Head ) tra le tante.