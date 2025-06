Dua Lipa a Milano omaggia Raffaella Carrà con A far l’amore comincia tu | il video

Lo show di Dua Lipa agli I-Days di Milano è stato definito memorabile. Di tempo ne è passato da quando ha suonato a Milano, per la prima volta, nel 2016: dal classico club underground, oggi Dua Lipa è una star amatissima in tutto il mondo. E al suo concerto tante le presenze di volti noti dello spettacolo, da Stefano De Martino (mano nella mano con l’ex Gilda Ambrosio) fino a Mahmood. A far battere il cuore di noi amanti della musica, però, quell’omaggio a Raffaella Carrà con A far l’amore comincia tu. Dua Lipa in concerto agli I-Days di Milano: l’omaggio a Raffaella Carrà. La data milanese del Radical Optimism Tour di Dua Lipa? Un successo a dir poco, considerando non solo l’affluenza, ma anche i racconti della serata e la critica. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Dua Lipa a Milano omaggia Raffaella Carrà con A far l’amore comincia tu: il video

