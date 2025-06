Dua Lipa a Milano l’omaggio a Raffaella Carrà Fan in delirio quando canta in italiano A far l’amore comincia tu – Il video

Un entusiasmo contagioso, testimone di un’immediata connessione tra diva e fan. Dua Lipa ha conquistato il cuore di Milano con un omaggio spontaneo e autentico a Raffaella Carrà, cantando in italiano e interpretando le sue movenze iconiche. La magia dell’evento ha trasformato il concerto in un momento di pura celebrazione, dimostrando ancora una volta come la musica possa unire culture e generazioni. Il pubblico è esploso, ha...

«Canto una canzone diversa, di un’artista locale. Questa sera proverò a cantarla, per voi, in italiano. Cantate con me se la conoscete, vi amo». Sono le parole pronunciate da Dua Lipa al concerto di ieri sera all’Ippodromo La Maura di Milano prima di esibirsi in italiano con la celebre «A far l’amore comincia tu» di Raffaella Carrà. La popstar ha eseguito la performance con le stesse movenze dell’artista italiana. Il pubblico è esploso, ha cantato con lei, e i video dell’esibizione stanno facendo il giro dei social. Oltre 70mila fan all’Ippodromo di Milano. La serata è proseguita con una carrellata dei suoi più grandi successi, tra cui «One Kiss», «These Walls», «Break My Heart» e «End of an Era». 🔗 Leggi su Open.online

