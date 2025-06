Dua Lipa a Milano canta Raffaella Carrà e con A far l’amore comincia tu strega i fan italiani | ad applaudirla anche De Martino Rovazzi e Mahmood

Dua Lipa ha incantato Milano con un live esplosivo all’I-Days, dimostrando ancora una volta perché è la regina del pop internazionale. Tra performance coinvolgenti e omaggi a grandi icone come Raffaella Carrà, ha rapito i cuori di 70mila fan italiani, tra applausi, emozioni e un pizzico di ironia. Con questa serata, Dua Lipa ha consolidato il suo ruolo di protagonista e fonte d’ispirazione: la musica italiana e internazionale si sono fuse in un evento indimenticabile…

Ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, Dua Lipa ha tenuto a precisare stasera, sabato 7 giugno, sul palco degli I-Days all’Ippodromo La Maura di Milano che la reginetta del pop è ancora lei. È lei che ha fatto da apripista alla sua generazione su come si faccia spettacolo sul palco con sensualità, ma anche con un pizzico di ironia. Obbiettivo centrato. E la festa è stata doppia per il pubblico italiano accorso in massa, c’erano 70mila spettatori (tra cui Mahmood, Stefano De Martino e Rovazzi ) perché nel cuore della scaletta la cantante ha deciso di fare un omaggio in italiano, cantando “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà con tanto di coreografia con il colpo di testa all’ingiù. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dua Lipa a Milano canta Raffaella Carrà e con “A far l’amore comincia tu” strega i fan italiani: ad applaudirla anche De Martino, Rovazzi e Mahmood

