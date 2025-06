Dramma tra Castel Volturno e Varcaturo rissa finisce in tragedia | ragazzo ucciso a coltellate

Un episodio che scuote il litorale domizio, dove una tranquilla serata si è trasformata in tragedia. Tra Castel Volturno e Varcaturo, una rissa sfociata in violenza fatale ha portato alla morte di Nicola Mirti, un giovane di 18 anni. La comunità è sotto shock: cosa è successo davvero quella notte? E quali sono le conseguenze di questo drammatico evento?

Dramma sul litorale domizio, tra Castel Volturno e Varcaturo, dove un giovane è stato accoltellato ed ucciso nei pressi di un noto stabilimento balneare. La vittima è Nicola Mirti, 18enne di Mugnano. Dramma a Varcaturo, rissa finisce in tragedia: ragazzo ucciso a coltellate Secondo una primissima ricostruzione, il ragazzo era in compagnia di alcuni amici quando, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Dramma tra Castel Volturno e Varcaturo, rissa finisce in tragedia: ragazzo ucciso a coltellate

