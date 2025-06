Dramma sulla statale cilentana morto un centauro | aveva 30 anni

Tragedia sulla statale cilentana: un giovane centauro di 30 anni, residente a Eboli, ha perso la vita questa mattina all’altezza di Agropoli Nord. L’incidente, avvenuto nelle prime ore dell’alba mentre l’uomo si dirigeva probabilmente a un raduno motociclistico, scuote ancora la comunità. La strada, teatro di questa drammatica perdita, ci ricorda quanto possa essere fragile la vita in un attimo. Un lutto che ci invita alla riflessione sulla sicurezza stradale e il rispetto delle regole.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente mortale questa mattina lungo la Cilentana, all’altezza dello svincolo di Agropoli Nord, nel Salernitano. Un centauro di 30 anni, residente a Eboli, ha perso la vita dopo essere finito fuori strada mentre era in sella alla sua moto. Il sinistro si è verificato nelle prime ore dell’alba. L’uomo, diretto verso sud probabilmente per partecipare a un raduno motociclistico in programma a Maratea, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, terminando la corsa ai margini della carreggiata. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 e della Croce Rossa di Agropoli, giunti sul posto con ambulanza e automedica: il decesso è stato constatato sul luogo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it