Dramma a Cremosano bambina di tre anni investita da un’auto in manovra | è grave

Una tragedia scuote Cremosano: una bambina di soli tre anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto in manovra. La scena, che si è svolta nel pomeriggio di oggi, ha suscitato grande commozione tra i residenti, mentre i soccorritori sono intervenuti tempestivamente per trasportare la piccola in ospedale con un elicottero. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento difficile, sperando in un esito positivo.

Cremosano (Cremona), 8 giugno 2025 – Una bambina di tre anni investita per sbaglio, sembra, da un vicino di casa. La chiamata immediata ai soccorritori e il volo in elicottero per portare la piccola in ospedale. Il dramma si è verificato nel pomeriggio di oggi, 8 giugno, a Cremosano in via Treviglio 57. Per cause in corso di accertamento, una bambina di tre anni è stata investita da un'auto in manovra in un parcheggio privato. La bambina sarebbe in gravi condizioni, sul posto un'ambulanza, un'automedica e anche l'elisoccorso decollato da Bergamo. I rilievi spettano ai carabinieri di Crema. Notizia in aggiornamento .

In questa notizia si parla di: Bambina Cremosano Anni Investita

