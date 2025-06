Dragon Trainer la recensione del live action | tutte le emozioni sono al posto giusto

"Dragon Trainer" live action arriva al cinema con un tocco innovativo che rispetta l'anima dell'originale. Dean DeBlois riesce a ridare vita alla storia di Hiccup e Sdentato mantenendo la stessa potenza emotiva e l'intensità delle scene, ma con una visione fresca e coinvolgente. Un remake che, pur rimanendo fedele, amplia il suo universo, regalando emozioni autentiche. Lo spettatore si ritrova immerso in un mondo magico, dove ogni dettaglio conta, e le emozioni sono al posto giusto.

Dean DeBlois riprende la storia di Hiccup e Sdentato e la racconta in una forma diversa, senza però alterare l'intreccio e la potenza emotiva. Al cinema dal 12 giugno, dopo le anteprime dell'8. Più volte nel parlare dei remake live action ci siamo detti più favorevoli a quelli che prendono una strada propria, che ampliano il campo d'azione, che si muovono paralleli all'originale, rispetto a quelli che ne ripercorrono il cammino passo passo. Lo abbiamo detto per La Bella e la Bestia o Il Re Leone, per esempio, appoggiando la scelta di andare oltre la storia già nota di Malefica o Crudelia. Un'idea che consideriamo ancora valida, ma con una postilla, un'eccezione che in modo naturale e sensato la conferma: lo stesso regista dell'originale al timone dell'operazione remake.

