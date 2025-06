Dragon Trainer | Funko svela i POP! ispirati al film live-action

Preparati a rivivere l’emozione di Berk come mai prima d’ora! Con l’arrivo del film live-action di Dragon Trainer il 13 giugno e le anteprime già in corso, i fan non vedono l’ora di scoprire nuove avventure di Hiccup e Sdentato. Per rendere ancora più speciale questa attesa, Funko ha svelato i POP! ispirati alla spettacolare saga. La magia sta per entrare nelle tue mani: scopri i collezionabili dedicati al mondo di Dragon Trainer!

Il 13 giugno arriverà nei cinema italiani il film live-action Dragon Trainer e Funko ha messo in vendita i POP! ispirati alla spettacolare avventura. La versione live action di Dragon Trainer arriverà nei cinema il 13 giugno (ma è in anteprima già da domenica 8) e, in attesa di assistere alla storia di Hiccup e Sdentato sul grande schermo, Funko ha svelato i POP! dedicati al progetto. Il nuovo film è stato diretto da Dean DeBlois e riporterà chi è già fan e le nuove generazioni sull'isola di Berk. Cosa racconta Dragon Trainer Il lungometraggio Dragon Trainer si basa sull'omonimo libro del 2003 scritto da Cressida Cowell e racconterà nuovamente sul grande schermo la storia di Hiccup, giovane e goffo vichingo del villaggio di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dragon Trainer: Funko svela i POP! ispirati al film live-action

