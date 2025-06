Dove vedere in tv Squeo-Opetaia oggi Mondiale boxe pesi cruiser 2025 | orario programma streaming

Se sei un appassionato di pugilato e non vuoi perderti il grande match tra Squeo e Opetaia, ecco tutto quello che devi sapere. Oggi, a Gold Coast, si disputa il mondiale dei pesi cruiser 2025, con in palio la tanto ambita cintura. Scopri orari, programma streaming e come seguire in diretta questa sfida coinvolgente, dove un italiano sogna di scrivere una pagina storica nel ring internazionale.

C’è in palio il titolo mondiale dei pesi cruiser quest’oggi a Gold Coast, in Australia. E c’è anche Jai Opetaia, l’uomo che vuole fare di tutte le cinture della categoria un sol boccone prima o poi. Nel prima, però, un italiano proverà a impedirglielo: Claudio Squeo. LA DIRETTA LIVE DI SQUEO-OPETAIA (INTORNO ALLE 14.00) Una missione difficilissima, quella del trentaquattrenne nato a Terlizzi, ma che ha in Molfetta la città nella quale ha realmente tutto, e che lo tiferà senza riserve in quella che è una giornata storica. Il sogno è quello di ribaltare un destino che pare già scritto secondo molti, ma le notti (che poi qui sono i pomeriggi) di boxe concedono spazio a qualsiasi opzione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Squeo-Opetaia oggi, Mondiale boxe pesi cruiser 2025: orario, programma, streaming

