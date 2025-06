Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz oggi Finale Roland Garros 2025 | orario programma streaming

Oggi, domenica 8 giugno, il mondo del tennis si ferma per la tanto attesa finale di Roland Garros 2025: Sinner contro Alcaraz, un duello tra due campioni pronti a scrivere la storia. La sfida tra il giovane talento italiano e il numero uno spagnolo promette emozioni irripetibili. Dove vedere in tv questa battaglia epica? Scopri gli orari, il programma e come seguire la diretta streaming di Sinner-Alcaraz, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati.

Oggi, domenica 8 giugno, sarĂ il giorno della finale del singolare maschile del Roland Garros 2025. Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.1 e n.2 del mondo, si affronteranno nella sfida che tutti gli appassionati attendevano per decidere a chi spetterĂ il titolo di “Re della terra rossa di Parigi”. Un confronto di stili dai molteplici significati. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ DALLE 15.00 Sinner, con grande consistenza, arriva all’appuntamento senza aver perso alcun set nel proprio percorso e dimostrato una soliditĂ straordinaria. Ne è stata una dimostrazione la vittoria in semifinale contro il serbo Novak Djokovic, sconfitto in tre set combattuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz oggi, Finale Roland Garros 2025: orario, programma, streaming

