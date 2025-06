Dove vedere in tv la MotoGP oggi GP Aragon 2025 | orari programma Sky differita TV8

Appassionati di MotoGP, preparatevi a vivere un emozionante spettacolo oggi, domenica 8 giugno, con il GP di Aragon 2025! Dalle prime luci del mattino alle ore 14.00, la diretta live su Sky e TV8 vi accompagnerà attraverso momenti di pura adrenalina, con la famiglia Marquez protagonista e tanta suspense. Scopri gli orari, il programma e come non perdere neanche un secondo di questa corsa avvincente. La gara promette scintille: non mancate!

Oggi, domenica 8 giugno, andrà in scena il GP di Aragon, ottavo week end del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo assisteremo a una gara decisamente interessante in cui la famiglia Marquez vorrà lasciare il segno. Nella Sprint Race di ieri ennesima doppietta con Marc a precedere come da copione Alex al termine. LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 Ci si aspetta una replica oggi in top-class. I due Marquez sono quelli che nel corso delle prove libere hanno convinto maggiormente sul piano del passo. In particolare, il “93” ha fatto una differenza importante sulla costanza di rendimento ed è il chiaro favorito per l’affermazione quest’oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la MotoGP oggi, GP Aragon 2025: orari, programma Sky, differita TV8

In questa notizia si parla di: Motogp Aragon Vedere Orari

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Aragon 2025: programma, orari, tv - Dopo la tappa a Silverstone e una settimana di pausa, il Mondiale MotoGP 2025 riprende con il Gran Premio di Aragona, in programma dal 6 all’8 giugno ad Alcañiz.

GP Aragon, sabato show: qualifiche alle 10.50, Sprint alle 15 #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #AragonGP https://sport.sky.it/motogp/2025/06/06/motogp-orari-gp-aragon-2025-gara-sprint-pole?social=twitter_skysportmotogp_story_null… Partecipa alla discussione

Gli orari del Gran Premio di Aragon, 8ª prova della stagione 2025 della MotoGP https://fai.informazione.it/651A0A40-C9BF-4753-AC44-65B9CE1423F0/Gli-orari-del-Gran-Premio-di-Aragon-8…ª-prova-della-stagione-2025-della-MotoGP Partecipa alla discussione

MotoGP, orari e dove vedere il GP Aragon in Spagna - La MotoGP torna in Spagna per il Gran Premio di Aragon, da vivere nel weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 8 giugno. Dopo Silverstone si torna ai tradizionali orari europei: ... Scrive sport.sky.it

MotoGP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Aragon: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - La corsa della MotoGP di oggi è trasmessa in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW. La gara della MotoGP in programma oggi al MotorLand ... Riporta fanpage.it

MotoGP, GP Aragon: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Motorland in diretta TV e streaming - Oggi con le prove libere e le pre-qualifiche si apre il GP di Aragon della MotoGP 2025 che vede il Motomondiale di scena sul circuito del Motorland di ... Riporta fanpage.it