Douglas Luiz Juve ai titoli di coda? La dirigenza sogna di piazzarlo per questa cifra | tre club di Premier League in corsa Le novità

Il future di Douglas Luiz sembra ormai lontano da Torino, con la Juve che si prepara a fare i conti con un addio inevitabile. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, il centrocampista brasiliano potrebbe lasciare i bianconeri, con tre club di Premier League pronti a inserirsi nella corsa. La dirigenza juventina sogna di piazzarlo a una cifra importante, ma le novità sul mercato sono all’ordine del giorno. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Douglas Luiz Juve ai titoli di coda? La dirigenza sogna di piazzarlo per questa cifra: ci sono ben tre club di Premier League in corsa. Tutte le novità. Il futuro di Douglas Luiz potrebbe essere lontano dalla Juve: dopo una stagione molto deludente tenuto conto anche delle premesse con le quali era sbarcato a Torino il brasiliano potrebbe dire addio ai bianconeri. Secondo la Gazzetta dello Sport il mercato Juve nonostante un’annata da dimenticare sogna di piazzarlo per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, che in Premier League potrebbero anche pensare di spendere. Tre i club sulle tracce del brasiliano: tra Newcastle e Nottingham Forest è spuntato anche il Fulham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve ai titoli di coda? La dirigenza sogna di piazzarlo per questa cifra: tre club di Premier League in corsa. Le novità

